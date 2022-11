Regionali | Carretta | “Cottarelli vice della Moratti” Peluffo replica | “Non se ne parla”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Bergamo. Verrà approvata martedì prossimo la legge regionale che consentirà all’attuale Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana di andare alle urne in forma anticipata rispetto alla scadenza naturale del suo mandato, previsto per marzo 2023. E nei corridoiRegione si vocifera che dal 5 febbraio, ora, la data utile per portare al voto i lombardi sia il 12 febbraio. E mentre le ultime settimane si sono snodate tra mugugni, previsioni, presunti accordi, retromarce e, soprattutto, l’addio di Letiziae la sua candidatura, adesso è tempo di strategie, anche perché, se la data fosse certa, le liste elettorali dovrebbero essere pronte al massimo prima di Natale. Si accendono gli animi dunque sui giochi politici che, negli ultimi giorni, hanno raccontato di un asse-Terzo Polo, mentre ora lo stesso Terzo Polo, per ...

... parlando del dialogo con il Pd per le prossime elezionidopo la candidatura di Letizia Moratti per il Terzo Polo.(Azione): 'Ticket Moratti - Cottarelli, schema vincente'...Una manifestazione apartitica - spiega- aperta a tutti e tutte che non deve essere strumentalizzata politicamente. Capisco le difficoltà della Lega nello scendere in piazza con tutti/e noi, ...Netta chiusura dei dem, il segretario Casati: «Chiaro orientamento del territorio». Il segretario di «Italia viva»: «Dubbi anche tra i nostri ma è un’occasione storica» ...L’enigma candidato tra Pisapia tutto da convincere e Del Bono in attesa. La porta con il Terzo polo non è chiusa: “Abbandoni Moratti” ...