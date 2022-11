(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilsi avvicina e quale modo migliore de non fare deiper far piacere a qualcuno eil? Vediamo. Ilè sicuramente il periodo più atteso dell’anno da grandi e piccini. Ogni anno, soprattutto in vista del Black Friday e del Cyber Monday gli utenti decidono di acquistare ipiù adatti per amici e parenti. Ma è possibile regalare oggetti tecnologici che non inquinino troppo il nostro? La risposta fortunatamente è sì. Vediamo in questo articoloper deiinnovativi in vista delquali potrebbero essere degli ottimi ...

tuttoteK

...il vero made in Tuscany 9 Febbraio 2019 LUCCA - La Befana distribuirà regolarmente i suoi: ... nuovo motore elettrico18 Luglio 2013 Ti potrebbe interessare Close Riconoscere le competenze ...A loro il compito di sorprendere in maniera sostenibile e! La luce e il colore saranno ... i piccoli giocattoli in legno, le sculture e tante occasioni per pensare e comprare idel natale. ... Regali green: ecco alcune idee per aiutare il pianeta a Natale È una scelta economica e che salvaguarda il pianeta: come creare e impacchettare i regali di Natale con la carta riciclataServiva una risposta sul piano caratteriale, una prova di orgoglio e sacrificio, ed è proprio quello che Green Basket Palermo ha messo in campo al PalaMangano per piegare una Bergamo ...