Redoit-now | ecco il leggings brevettato che ridefinisce le forme

Leggi su lilymag

(Di mercoledì 9 novembre 2022)-NOW ha presentato un’esclusiva mondiale: ilche, grazie alla sua particolare struttura interna brevettata, frutto di approfonditi studi e attente ricerche,e perfeziona ledel corpo. Il-NOW è stato pensato e creato per conferire al lato B un evidente push up, perfezionare la parte inferiore del corpo, snellire i fianchi e ridurre la circonferenza della coscia.-NOW è un’azienda Italo-Americana che nasce dalla volontà di proporre sul mercato uninnovativo ed esclusivo. Un’azienda fatta di professionisti che, conoscendo le esigenze del mercato, ha creato qualcosa di unico, fino a questo momento, introvabile in commercio. Il Know How dei fondatori del brand ha permesso, dopo un approfondito ...