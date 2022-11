Red Canzian a Oggi è Un Altro Giorno parla della malattia insieme alla moglie | il racconto drammatico

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) È ildi un guerriero, quello di Redè Unin compagniaBea Niederwieser di fronte a Serena Bortone. Nei giorni scorsi il leggendario bassista dei Pooh è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e ha ricordato il grande assente Stefano D’Orazio con parole piene di affetto e malinconia: “Stefano era generosità, era altruismo, aveva questa predisposizione nei confronti dell’umanità. Si fermava per strada se vedeva un gattino abbandonato“. Nell’ultimo anno l’artista ha affrontato due fatiche: quella del grande lutto per la morte di D’Orazio e un’improvvisa infezione cardiaca che lo ha colpito all’inizio del 2022, pochi giorni prima del lancio del Casanova Opera Pop. Per i fan dei Pooh è stato un grande ...