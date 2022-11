Recuperare punti patente | quanto costa e come funziona

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Gli automobilisti sanno che idellasi possono perdere. Non è semplice recuperarli ma si può fare Da quando è stata introdotta laanche le semplici infrazioni del Codice della Strada non sono più solo un problema pecuniario. Difatti ancune sanzioni,quella per eccesso di velocità o per aver L'articolo proviene da Consumatore.com.