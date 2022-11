Real Madrid | Benzema si tutela per il mondiale | salta il Cadice

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nienteper ilcontro il: il pallone d’oro ha chiesto di essere preservato in vista dei mondiali Nienteper Karim. Il pallone d’oro ieri in allenamento ha sentito un dolore alla coscia sinistra ed ha interrotto l’allenamento con il. Difficilmente sarà in campo domani con le merengues: una scelta precauzionale per nonre l’imminente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Niente Benzema per ilcontro il Cadice: il pallone d'oro ha chiesto di essere preservato in vista dei mondiali Niente Cadice per Karim Benzema. Il pallone d'oro ieri in allenamento ha sentito un dolore alla ...Brutte notizie, invece, da Nyon, dove lunedì scorso si è tenuto il sorteggio degli ottavi di Champions League: tra febbraio e marzo i Reds affronteranno ilcampione d'Europa in carica, ...Come riporta oggi il quotidiano spagnolo Sport, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti reclama un attaccante, e il suo sguardo si sarebbe spostato verso la nostra Serie A. In particolare, sembra ...Commenta per primo Il Real Madrid segue con grande attenzione i progressi di Brahim Diaz . Il fantasista spagnolo continua a trovare spazio con Pioli nel Milan e, a fine stagione, entrambi i club dovr ...