Real Madrid | Benzema si ferma Il Mondiale non è a rischio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) SiKarim, ma ilnon è a. L’attaccante pallone d’oro non ha partecipato all’ultimo allenamento delper un problema muscolare alla coscia sinistra e probabilmente non sarà in campo domani, con il Cadice. Le sue condizioni non preoccupano, come non destano ansie quelle di Antonio Rudiger anche se gli staff medici di Francia e Germania rimangono in contatto con i colleghi dei blancos. Dal 17 ottobre,non ha giocato contro Siviglia, Girona e Rayo Vallecano nella Liga e contro l’RB Lipsia in Champions League. Senza di lui ilha raccolto due sconfitte, un pareggio e una vittoria. SportFace.

