Rally | Toyota prepara la festa finale in casa Hyundai saluta Tanak e guarda al 2023

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con l’ultimo appuntamento del FIA WorldChampionship in Giappone. Ci sarà da divertirsi in Asia, evento su asfalto che conclude una stagione che ha visto nuovamente primeggiare. I padroni disono pronti per ricevere l’abbraccio dei propri tifosi dopo aver matematicamente vinto il titolo in Spagna, round firmato dal francese Sébastien Ogier che tornerà all’opera con il britannico Elfyn Evans ed il finnico Kalle Rovanpera. Occhi puntati specialmente su quest’ultimo, il più giovane campione del mondo della storia di questa disciplina. Le tre Yaris ufficiale insieme alla vettura del nipponico Takamoto Katsuta sfiderannoche siper unsenza la presenza dell’estone Ott. Il #8 del ...

... ottenendo una sola vittoria con Toivonen nel Manx1983 (appuntamento, peraltro, non valido ... con il veterano Rauno Aaltonen che chiuse la corsa secondo per un soffio dietro laCelica di ......nella quarta prova speciale di Sergio Mano e Mauro Carlevero suCelica (trionfatori nell'edizione del 2019). La 4edizione del "Giro dei Monti Savonesi Storico", era valido per il Trofeo...Il pilota di Cernobbio consacra la Toyota Yaris quale migliore N5 di tutte le zone d'Italia, dopo aver firmato la seconda in CRZ, ritrovando il sorriso in vista di un atteso 2023. Roma, 08 Novembre 20 ...Federico Benedusi | Sono passati ben 12 anni dall'ultima edizione del Rally del Giappone. Era un altro WRC, anche se il vincitore di quella corsa sarà in gara ...