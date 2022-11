Quando la fotografia diventa la catarsi del dolore fisico e mentale

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Difettosa”, questo il titolo del diario personale fotografico di Camilla Miliani. L’idea «nasce per me», ci racconta la fotografa classe 1997, ed è «ladelche ho provato e provo ancora oggi. Metafore visive diche realizzo e condivido con l’osservatore». Il segreto per realizzare un diario personale inè riuscire a trovare una connessione tra lo scatto e chi lo osserva. Ladi Camilla emoziona e coinvolge. Questo coinvolgimento fa sì che l’immagine non sia semplicemente narrativa, ma che in qualche modo diventi terapeutica non solo per Camilla stessa, ma anche per chi, rapito dalla foto, entra nel mondo inesplorato del sé. Courtesy of Camilla Miliani«Difettosa è la mia apertura del...