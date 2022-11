Qatar 2022 | Maignan salta Mondiali | convocati Francia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Mikedi. Il portiere del Milan, fermo per un infortunio al polpaccio, non figura tra idel ct della, Didier Deschamps. L’elenco: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes); Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Theo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (Psg), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Raphaël Varane (Manchester United); Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marsiglia), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marsiglia); Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern ...

Theo Hernandez, Rabiot e Giroud partiranno per il, Maignan invece no. Didier Deschamps ha scelto i 25 calciatori che faranno parte della spedizione della Francia per i Mondiali, escludendo il portiere del Milan ancora alle prese con un ...La lista dei convocati da Deschamps perPortieri : Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes); Difensori : Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Theo Hernandez (Milan), Kimpembe (...Didier Deschamps ha annunciato i 25 convocati della Francia al Mondiale Qatar 2022. Dentro Theo, Rabiot e Giroud.E' tempo di convocazioni per il Mondiale in Qatar e questa volta tocca al Galles. Tra i 26 giocatori chiamati dal CT Robert Page c'è anche l'ex ...