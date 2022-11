Probabili formazioni Empoli-Cremonese | quindicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ledi, match delladi. Le due squadre si sfideranno alle ore 20:45 di venerdì 11 novembre nella cornice dello Stadio Castellani. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky. Ma Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal 1? di gioco, con il focus sui principali avvenimenti. Poi le parole dei protagonisti e la moviola del match.che si è ormai distanziato dallazona retrocessione, ma non fare punti contro una delle peggiori della classe sarebbe un peccato veniale. Dal canto suo, laha bisogno di punti come fosse ossigeno, trovandosi al terzultimo posto con soli 6 ...