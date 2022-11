Primo incontro Meloni sindacati | ' priorità al lavoro' Nadef | ok Parlamento

A Reggio Emilia, le squadre hanno giocato a viso aperto neltempo ma senza trovare il ...Zapata ha ridotto le distanze ma nella ripresa i nerazzurri non sono riusciti a riequilibrare l'e ......Tim eazionista di Open Fiber, aziende direttamente coinvolte nel percorso di realizzazione della rete unica. Per tutte queste ragioni Le chiediamo di voler promuovere un urgente". Sim ...La consapevolezza della poca incisività, dell’azione della singola realtà locale ha fortemente scoraggiato la partecipazione di oggi contro il caro bollette. Dei confederati solo la Cgil da cui è ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - La prima trasferta a Roma per una ragazza, l'incontro con De Gregori che volle salutarlo e per lui fu come vincere "un Premio Nobel", il rapporto con Marco Pannella di cui..