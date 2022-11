(Di mercoledì 9 novembre 2022)del vice-premier e ministrocon le– A dieci giorni dall’insediamento del nuovo governo Meloni, laitaliana nel mondo attende ancora, e con ansia, di conoscere il nome del parlamentare e del partito di Centrodestra a cui verrà assegnata la delega per i rapporti con gli italiani residenti stabilmente. E questo ritardo e il poco cortese atteggiamento conseguente, da parte di Palazzo Chigi, nei confronti della nostra gente oltre confine, non è stato considerato precisamente come un segnale di buon auspicio da quest’ultimi. Tante belle parole, da parte dei vertici politici nei loro discorsi inaugurali e, come al solito, nessun fatto concludente che possa certificare una qualche, sia pur ...

RomaDailyNews

Dopo ogni litigio, però, mostravano anche comportamenti di riconciliazione come ilfisico, il saluto naso a naso o lo strofinamento con la testa. A fare ilpasso è indifferentemente ......lui Tutta colpa delle proteste veementi del classe 1987 nei confronti dell'arbitro a fine... convalidato nonostante unprecedente su Marcos Alonso e dopo un corner molto dubbio. Piqué: '... Primo contatto di Tajani con le comunità italiane all'estero - RomaDailyNews ANCONA – Il presidente di Regione Marche Francesco Acquaroli ha tenuta una breve conferenza stampa questa mattina, mercoledì 9 novembre, intorno alle 11, per fare il punto sulla situazione dopo il ter ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...