Pogba ancora infortunato | il francese si scatena con un balletto | ecco il video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La Juventusnon lo ha mai visto, la Francia non lo ho convocato per il Mondiale: Paulè fermo ai box per infortunio da inizio stagione. L’appuntamento è ormai fissato per il 2023: Massimiliano Allegri e tutti i tifosi bianconeri sperano di rivederlo in campo con la maglia della Juve. Intanto il centrocampistasicon il ballo: su Instagram ha postato undi un suoe ha scherzato scrivendo: “Test del ginocchio superato”. Chissà come l’hanno presa i tifosi juventini e francesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... Paulnon prenderà parte nemmeno al Mondiale in Qatar , come confermato negli scorsi giorni dalla sua agente Rafaela Pimenta: 'Avrà bisognodi riabilitazione dopo l'operazione al ...Certo, le defezioni di, Kanté, James, Di María, Werner e altri big sembrano andare in un'... e secondo lui "i dati non sonosufficienti per dare giudizi definitivi. Alcune cose potremmo ..."Test ginocchio superato": Paul Pogba su Instagram ha pubblicato un video che lo vede ballare in casa in compagnia della compagna e dei figli. Lo scatenato balletto del centrocampista della Juventus, ...Massimiliano Allegri è davvero entusiasta dopo l’avvincente vittoria contro l’Inter: ora può superarla ancora una volta Il calciomercato non dorme mai. Così lo stesso allenatore della Juventus, Massim ...