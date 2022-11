Piove | biglietti omaggio per vedere il film | anche Milano tra le città coinvolte

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il cinema Plinius disi aggiunge tra le salenell'iniziativa promozionale, è possibile richiedere iper lee proiezioni gratuite dell'horrornel capoluogo lombardo., con il cinema Plinius, si aggiunge allein cui è possibile richiedereper le proiezioni di, dramma horror di Paolo Strippoli in uscita domani, 10 novembre. Leinteressate sono ora Roma,, Torino e Bologna, ma attenzione. Per via del divieto ai minori di 18 anni imposto inspiegabilmente al, sarà obbligatorio esibire un documento di identità per ottenere i. Prodotto da Propaganda Italia in ...