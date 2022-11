Pinocchio di Guillermo del Toro | nel nuovo trailer | tutta la magia del film in uscita

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ildeldiretto dadelanticipa l’delsu Netflix, prevista per il 9 dicembre 2022. Nelato, il giovane protagonista dialoga con una chimera ed emergelache caratterizzerà l’opera realizzata in stop-motion. “È una storia che crederete di conoscere… ma non è così“: sono queste le parole del Grillo Parlante che introducono ildirilasciato in queste ore. Ad un mese esatto dall’anteprima delsu Netflix, è tempo di entusiasmarsi con queste immagini che offrono uno sguardo più profondo a questa versione più oscura della storia classica che ha emozionato intere generazioni. Con questo ...

Netflix rilascia oggi il trailer ufficiale di 'didel Toro', una stravagante rivisitazione in stop - motion del racconto classico, in arrivo il 4 dicembre in cinema selezionati e dal 9 dicembre su Netflix. Il regista premio ...Ron Pearlman , che interpreta Mangiafuoco , lo ha descritto così in un'intervista: " Ildiè ambientato nell'Italia di Mussolini , che è uno sfondo fascista. Il punto del film è ...A soli due mesi dall'uscita del Pinocchio di Robert Zemeckis, un altro grande regista è pronto a riportarci dentro una delle favole senza tempo più famose al mondo: Guillermo Del Toro, premio Oscar ...