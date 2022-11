Piacenza-Praga oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Cev Cup maschile 2023 volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tutto pronto per Bluenergy Daiko-VK Lvi, gara di andata dei sedicesimi di Cev Cup2022/di. Turno infrasettimanale particolare per gli uomini di coach Lorenzo Bernardi, che esordiscono in Europa. I biancorossi scendono sul campo di casa con l’obiettivo di iniziare al meglio l’avventura nella seconda competizione continentale per importanza riservata ai club, conquistando una vittoria importante in ottica passaggio del turno. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione XXX, che proverà a strappare punti importanti in vista del ritorno in casa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà agli ottavi di finale? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 9 novembre al PalabancaSport di ...