Per 1 italiano su 4 il Governo Meloni durerà per l’intera legislatura

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono passate poche settimane dall’insediamento ufficiale del nuovoguidato da Giorgiae dall’inizio dello svolgimento delle sue funzioni. Ad oggi, dopo i primi giorni di lavoro, il presidente del Consiglio gode della fiducia del 40,6% della popolazione, ovviamente con picchi quasi totalitari tra gli elettori del centrodestra e oltre 1/3 degli elettori dei partiti minori. Nel complesso, in questo momento, 1su 4 (il 26,9%) ha la sensazione che questopossa arrivare tranquillamente a fine, mentre per la metà del campione il nuovo Esecutivo potrebbe avere una vita più breve. Una minaccia alla stabilità che, secondo le percezioni degli italiani, potrebbe arrivare dall’interno e, in particolare, da Silvio Berlusconi e gli alleati di Forza ...

Ravenna24ore

... la Fondazione Umberto Veronesi Ets ha lanciato la seconda edizione dell'iniziativa ' I broccolila ricerca '. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'azienda Citrus l'Orto, ha ...Nella storia del Gran Premio brasileiro c'è anche un successo, merito di Giancarlo ... 2002) e Felipe Massa (2006, 2008), mentre sono passatiprimi sotto la bandiera a scacchi anche Niki ... Cotignola: un corso di italiano per stranieri per favorire l'inclusione – Ravenna24ore.it METRO Italia, partner d’eccellenza per il mondo Horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, per il sesto anno consecutivo omaggerà con la Targa ufficiale Guida MICHEL ...Sono 5,8 milioni gli italiani nel mondo che decidono di lasciare il proprio paese di origine e trasferirsi all’estero.