Pensioni | da gennaio 2023 assegni più ricchi | chi prende 1500 euro avrà 100 euro in più al mese

...molti pensionati AumentoINPS da urlo nel 2023 dopo l'inflazione galoppante nel corrente anno Quindi, per rendere l'idea, chi nel 2022 prende 1.000 euro di pensione, a partire dall'1...Danilo Loria - - >, aumento del 7,3% da: Giorgetti ha firmato il decreto Buone notizie per i pensionati italiani alle prese contro il caro vita. Daaumentano ledel 7,3% da: l'aumento è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat. ' ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sono segnali contrastanti quelli che arrivano dal tema pensioni, nel giorno in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...