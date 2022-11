Pattinaggio di Figura | al Grand Prix di Sheffield gli Azzurri puntano alla vittoria

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ben sette gli atletial via dell’appuntamento britannico del circuito internazionale in programma da venerdì a domenica: Grassl tra gli uomini, Guignard-Fabbri nella danza, Conti-Macii e Caldara-Maglio tra le coppie di artistico Tra venerdì e domenica,sarà teatro della quarta tappa deldidi. L’inedito appuntamento britannico si annuncia un crocevia fondamentale per l’Italia, che sarà presente con ben sette atleti. Per Daniel Grassl (Fiamme Oro), Charlène Guignard-Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) e Sara Conti-Niccolò Macii (Ice Lab) si tratterà del secondo impegno stagionale, mentre la coppia di artistico Irma Caldara-Riccardo Maglio (Accademia del Ghiaccio) farà la sua prima apparizione della carriera nel...

