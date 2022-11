(Di mercoledì 9 novembre 2022) Quarto apmento con ildi. Questo fine settimana si gareggia ae c’èe attesa per una squadra azzurra che si presenta in Gran Bretagna con ambizioni molto importanti e con l’obiettivo dinuare la striscia di ottimi risultati ottenuti finora. Charlènee Marcovanno a caccia della bis nella danza dopo lo splendido successo nella tappa francese di Angers ed hanno bisogno al massimo di un terzo posto per ottenere la certezza matematica di un posto alle finali di Torino. I principali rivali della coppia azzurra saranno i padroni di casa Fear-Gibson, ma va comunque rimarcato comeabbiano sempre battuto ...

In ottica Finale una vittoria, onestamente difficile , garantirebbe agli azzurri la qualificazione diretta al PalaVela di Torino . Un secondo posto invece manterrebbe la coppia in stand by fino alla ...... Witold Banka ha annunciato che la Russia non ha fatto alcun processo verso la risoluzione del caso di Kamila Valieva , episodio che ha scosso ilalle Olimpiadi invernali , ... Pattinaggio artistico, Grand Prix Sheffield: i convocati dell'Italia. Si punta in alto con Grassl, Guignard-Fabbri e Conti-Macii Pattinaggio, World Skate Games in Argentina, Danilo e Marco tornano a Bari da star: “Orgogliosi di voi” – VIDEO ...Luca Lucaroni per la tredicesima volta campione del mondo. Il fuoriclasse italiano conclude il suo ultimo mondiale a Buenos Aires.