Passaro e Arnaldi da record | Francesco vince | Matteo lo abbraccia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Altro che match rapidi. Quella andata in scena oggi traè stata la partita più lunga nella storia delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals , la più estenuante delle ...

Altro che match rapidi. Quella andata in scena oggi tra Francescoe Matteoè stata la partita più lunga nella storia delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals , la più estenuante delle maratone. Due ore e 38 minuti di autentica battaglia, con colpi ...16:54 Match dai tantissimi volti, girato sul 3 - 1 30 - 0 nel quarto set in favore di. Stoica la resistenza di, colpito dai crampi proprio sul finire del quarto parziale.Altro che match rapidi. Quella andata in scena oggi tra Francesco Passaro e Matteo Arnaldi è stata la partita più lunga nella storia delle ...Nel terzo il primo a muoversi è il numero 134 ATP, allievo di Alessandro Petrone, che guadagna due palle break sull'1 - 1, subito salvate dall'umbro 119 del mondo sotto la guida di Roberto Trapani. Fi ...