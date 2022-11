Parigi | Roma rispetti gli impegni Ue sulla Ocean Viking

L'Italia deve "svolgere il suo ruolo" e "rispettare gli impegni europei" accogliendo la nave Ocean Viking su cui sono bloccati centinaia di migranti. Lo afferma il portavoce del governo francese ...20)Cop27: von der Leyen: manteniamo la rotta sugli obiettivi di(Il Sole 24 Ore, pag. 8)... 16): Gualtieri: avanti con il termovalorizzatore, cantieri per fine 2023 (Il Sole 24 Ore, pag. 6)...L'Italia deve «svolgere il suo ruolo» e «rispettare gli impegni europei» accogliendo la nave Ocean Viking su cui sono bloccati centinaia di migranti. Lo afferma il portavoce del governo francese Olivi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...