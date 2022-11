La Prealpina

La Francia denuncia il "inaccettabile" dell'Italia riguardo alla vicenda che ha coinvolto la nave Ocean Viking con a bordo i migranti. La Francia apre il porto di Marsiglia alla Ocean Viking, dopo un colloquio ...... ma attacca: la Francia denuncia il "inaccettabile" dell'Italia - dice una fonte del ... ha ribadito lunedì il ministro per gli Affari europei Fitto dopo un incontro acon la sua ... Parigi, comportamento inaccettabile Italia su Ocean Viking «Un comportamento inaccettabile», così la Francia ha definito la gestione della nave Ocean Viking – con a bordo 234 migranti – del governo italiano. Per Parigi, l'atteggiamento della autorità italiane ...