Papa Francesco | pace per l' Ucraina | tante crudeltà dai mercenari | Mosca trasferisce la cestista Usa Brittney Griner in una colonia penale

10.30 Guerre,:soluzione è dialogo,no armiall'udienza generale è tornato sulla guerra e sulla necessità di dialogo. Le guerre, ha detto,"non si risolveranno mai attraverso l'infantile logica delle armi, ma solo con la forza ...... Il, nel suo ultimo incontro pubblico in Barhain, ha esortato a prendersi cura dei detenuti ... In questo mododice: "Voi non siete altro da me; siete lì perché avete commesso degli errori"...La guerra in Ucraina giunge al 259esimo giorno. L'Italia potrebbe fornire a Kiev, nel sesto decreto aiuti, un sistema missilistico di difesa aerea. È quanto emerso a seguito del colloquio tra il ...Il presule, già vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Yangon, è stato nominato da papa Francesco il 4 novembre. Parlando con AsiaNews ha ringraziato i missionari del P ...