Paolini-Bencic in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Italia-Svizzera | BJK Cup 2022

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Jasmineaffronterà Belindanel secondo match di singolare tra, match valido per le fasi finali della BJK Cup. Alta tensione a Glasgow, dove le due tenniste andranno a caccia di un punto estremamente prezioso per l’accesso alle semifinale. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’elvetica, che l’ultima volta che ha difeso i colori della sua nazione ha conquistato due medaglie, un oro ed un argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Jasmine però è pronta a lottare e a regalare il punto a Garbin. SEGUI IL LIVE CALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE La sfida traandrà in scena, mercoledì 9 novembre, come secondo match a partire dalle ore 11:00 (al termine del primo ...

... Belinda, che può vantare anche una medaglia d'argento nel doppio insieme a Viktorija ... che si affida a Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmineed Elisabetta Cocciaretto. CALENDARIO ...e Cocciaretto sono in grande forma: in particolare la marchigiana ha vinto un titolo WTA ... La squadra di Heinz Guenthardt ha Belindae Jil Teichmann come punte di diamante, con ... LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera Billie Jean King Cup in DIRETTA: secondo singolare BJK Cup | Italia-Svizzera, Jasmine Paolini affronterà Belinda Bencic nel secondo match di singolare. Come e quando seguire il match in tv e streaming ...