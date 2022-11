Pallanuoto | Serie A1 2022-2023 | Bogliasco-Brescia 4-15 I lombardi dominano il posticipo della terza giornata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) LaA1 dimaschilesi chiude con ildi oggi, mercoledì 9 novembre, in cui il, impegnato nello scorso fine settimana in Champions League, passa in casa del: dominiosquadra lombarda, vittoriosa per 4-15. TABELLINONETAFIM1951-AN4-15 NETAFIM1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard, G. Guidaldi, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero, F. Radojevic 3, D. Puccio, A. Canepa, Poggi. All. Magalotti. AN: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 2, T. Gianazza, D. Lazic, B. Vapenski 1, V. ...