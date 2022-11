Oroscopo Paolo Fox Giovedì 10 Novembre 2022 | Pesci sicuro

Leggi su zon

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’diFox per oggi,10Ariete Non dovete arrabbiarvi se alcuni progetti sono apparentemente bloccati perché dal 16 di questo mese molte cose torneranno a favore; il cielo resta forte, bisogna stare attenti ad alcune questioni di carattere legale o finanziario che però non riguardano ile dovrebbero essere nate negli anni precedenti. Toro In questi giorni siete presi da tante questioni e se c’è una problematica di famiglia o con un ex bisogna cercare di risolverla al più presto. In questo periodo abbiamo pianeti in opposizione, spesso ciò indica conflitti e situazioni poco chiare, o un momento di forte stanchezza che bisogna cercare di superare. Gemelli Oggi la Luna è amica ma dentro di voi c’è qualcosa che non va. Vorreste dirne quattro a una ...