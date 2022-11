Norvegia | principessa Martha Louise lascia casa reale per amore

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ladiha annunciato di rinunciare ai suoi incarichi reali per sposare il suo fidanzato sciamano. La decisione è stata presa in seguito ad una lunga serie di ...

LaMartha Louise diha annunciato di rinunciare ai suoi incarichi reali per sposare il suo fidanzato sciamano. La decisione è stata presa in seguito ad una lunga serie di ...LaMärtha Louise disposa il suo sciamano: "Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro amore" di Eva Grippa 07 Giugno 2022La principessa Martha Louise di Norvegia ha annunciato di rinunciare ai suoi incarichi reali per sposare il suo fidanzato sciamano. (ANSA) ...chi è Martha Louise: la principessa Martha Louise un abitudinaria a rompere gli schemi. Ecco la sua biografia, la sua vita privata ...