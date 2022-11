Norvegia | la Principessa Martha Louise lascia gli impegni reali per amore

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’annuncio della Reale Ladiha deciso. Nessuno incarico reale e per un cambio di vita, un po’ come successo a Harry d’Inghilterra. «Ho deciso che non svolgerò più» ha spiegato dopo il fidanzamento e le polemiche che sono sorte per il suo legame con Durek Verret. «Troppe questioni sollevate dal mio» ha poi aggiunto, spiegando di restituire così «serenità alla casa Reale». Le scelte amorose dellahanno fatto crollare il gradimento della Corona. La scelta è stata così approvata dai genitori. Il Re Harald ha detto: «Mi dispiace che lanon rappresenterà più la Royal House». Mentre la Regina Sonjia, la madre: «Abbiamo valutato questo da tutte le angolazioni e ...

Non solo Harry d Inghilterra e Meghan Markle: la vita da royal ormai sta stretta anche a Märtha Louise di, primogenita di re Harald e della regina Sonja. Laha deciso di dire addio ai suoi impegni di rappresentanza in seno alla famiglia per dedicarsi ad attività completamente diverse, ...LaMärtha Louise die Durek Verrett, di professione sciamano , stanno per diventare marito e moglie . L annuncio delle nozze, dopo oltre tre anni di (chiacchieratissimo) fidanzamento,...La Principessa di Norvegia Martha Louise ha deciso. Nessuno incarico reale e per un cambio di vita, un po' come successo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...