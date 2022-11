(Di mercoledì 9 novembre 2022) L'esercito sudno hato che ladelha lanciatounverso il mare del Giappone, in quella che appare l'ennesima dimostrazione di forza da parte del regime ...

Adnkronos

L'esercito sudcoreano ha denunciato che ladelha lanciato almeno un missile balistico verso il mare del Giappone, in quella che appare l'ennesima dimostrazione di forza da parte del regime di Pyongyang che ha descritto i lanci ...Pyongyang, 9 nov. " L'esercito sudcoreano ha denunciato che ladelha lanciato almeno un missile balistico verso il mare del Giappone, in quella che appare l'ennesima dimostrazione di forza da parte del regime di Pyongyang che ha descritto i lanci ... Nord Corea, Seul denuncia lancio di almeno un missile balistico SEUL, 09 NOV - La Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico imprecisato": lo hanno reso noto i vertici militari di Seul. (ANSA) ...La Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico imprecisato". Lo hanno reso noto i vertici militari di Seul, secondo i quali Pyongyang ha sparato il vettore verso il Mare Orientale, noto anche com ...