"Nonno Biden ha sbagliato...". Lo sberleffo di Medvedev alla Casa Bianca

MOSCA, 09 NOV I primi risultati delle elezioni di Midterm negli Usa "sono la conferma che il mondo a cui è abituato il nonno Biden sta volando via" e il suo sostegno all'Ucraina e al "drogato" Zelensky "è stato un grosso errore". Lo scrive sul suo canale Telegram l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.