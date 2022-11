´Non all’altezza´ – Pioli deluso per il Milan che perde il passo in vetta alla Serie A

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sito inglese: Stefanoè rimasto frustrato perché il suoè stato costretto a pareggiare 0-0 dCremonese senza vittorie inA martedì. Una prestazione impressionante del portiere cremonese Marco Carnesecchi lo ha visto negare a giocatori del calibro di Divock Origi e Junior Messias mentre ilha dominato il primo tempo. Origi pensava di aver sbloccato la situazione subito dopo l’intervallo, ma un controllo del VAR lo ha escluso in fuorigioco prima che la Cremonese vedesse fuori i minuti rimanenti per raccogliere un punto prezioso e impedire aldi tenere ilcon la capolista Napoli, che in precedenza ha battuto 2-0 l’Empoli Martedì. Tentando di vincere il loro secondo scudetto consecutivo, gli uomini di ...

Anche perché 'le risorse sono tante e non possiamo permetterci di non essere'altezza della sfida, di non spendere i fondi nei tempi previsti e dobbiamo farlo nel miglior modo possibile'. In ...Ferma da oltre due giorni nelle acque internazionali'altezza del porto di Catania, la nave, a seguito di una decisione del governo francese, si è diretta verso il porto di Marsiglia. Già la ...