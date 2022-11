Noi ci siamo | festival dei bambini e dei ragazzi | domenica 20 novembre al teatro comunale di Peschiera Borromeo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In occasione della "Giornata Internazionale dei diritti deie degli adolescenti” alDe Sica andrà in scena uno spettacolo al quale aderiscono più di 20 tra associazioni, Enti, scuole di danza e di musica, istituti scolastici

Strill.it

contrari all'inceneritore, è una tecnologia assolutamente superata', dice chiaro Bonelli che però invita tutti alla 'responsabilità' e invita chi già vede i rosso - verdi alleati al M5S a ...Crediamo a quello che è stato denunciato evicinini a tutti voi, lo sport é fatto di ... quindi non rendiamolo ancora piu difficile, sta ail compito di proteggerlo". Altre storie di Vanity ... Reggina, Canotto: "Anche noi siamo forti, sono venuto qui per fare un campionato importante" - strill.it Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Anna Basta e Nina Corradini due ex atlete di ginnastica ritmica che hanno denunciato pressioni psicologiche e maltrattamenti, sono state sentite dai giudici sportivi ...