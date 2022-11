Nina Moric confusa nelle sue stories | «Sono patetica e sola | perdonatemi» E i followers si preoccupano

(Di mercoledì 9 novembre 2022)appare sempre piùe in difficoltà sui social. La modella croata è sempre più frequente che sparisca dai social per un po' e poi torni con una serie...

Liberoquotidiano.it

'Il perfetto sosia diMorici Gollum'. A dirlo maliziosamente è Striscia la Notizia che, nella rubrica sui sosia impensabili in onda martedì 8 novembre, compara la modella al noto personaggio de Il signore degli ...La scorsa settimana ha visto tra gli ospiti Eva Robin's e Wanna Marchi (reduce dal successo di 'Wanna', la docu - serie sull'ascesa e a caduta delle televenditrice) oltre ae a Michele ... Striscia la Notizia brutale contro Nina Moric: "Ecco il sosia" Nina Moric appare sempre più confusa e in difficoltà sui social. La modella croata è sempre più frequente che sparisca dai social per un po' e poi torni con una ...Ospite a Belve Eva Grimaldi ha parlato del suo amore per Roberto Benigni. Ecco tutto quello che ha detto. Le anticipazioni.