Next Gen ATP Finals 2022 | Jack Draper piega in quattro set Tseng Chun-hsin

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Pronostici rispettati nel match valido per il Gruppo Rosso delleGen ATP. Sul veloce indoor dell’Allianz Cloud di Milano, il britannico(n.41 del mondo) si è imposto per 1-4 4-2 4-3 (2) 4-2 contro il rappresentante di Cina Taipei(n.90 del ranking)., dopo aver faticato nel primo parziale a trovare il campo, ha fatto la differenza con la sua maggior potenza e si è aggiudicato il match. A questo punto si attende la sfida tra Lorenzo Musetti (n.23 del mondo) e lo svizzero Dominic Stricker (n.111 del ranking) per sapere chi avrà il primato del raggruppamento. Nel primo set il quarto gioco è quello buono per l’asiatico. Buona profondità nei colpi die qualche errore ...

