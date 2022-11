Netflix | l’accusa dopo Dahmer-Mostro | “Tratta i killer come gli Avengers”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Al centro delle polemiche, c’è di nuovol’annuncio della trasformazione in una serie antologica di: La storia di Jeffreysarebbe quella secondo cui: “i serialse fossero gli“. La serie però non si ferma qui., gettando altra benzina sul fuoco, ha annunciato che la sua serie, incentrata su Jeffrey, seguirà con altre due stagioni. Ci saranno approfondimenti sulle vite e i crimini di altri famigerati serial. Al centro della serie uscita il 21 settembre:: La storia di Jeffrey ...

Movieplayer

di nuovo al centro delle polemiche dopo'annuncio della trasformazione di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer in una serie antologica. tra le acccuse dei detrattori ci sarebbe quella ......'uomo avrebbe evaso pagamenti all' Internal Revenue Service,'... I due complici dell uomo, entrambi sottopresso altri ...quello che sta cambiando nel social network " Com è vederecon ... Mostro diventa una serie antologica, Netflix sotto accusa: "Tratta i serial killer come gli Avengers"