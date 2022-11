' Ndrangheta | smantellata la locale Roma | 26 arresti Blitz a Cosenza e Agrigento FOTO | VIDEO

(Di mercoledì 9 novembre 2022)antimafia della Dia ae provincia, nel Lazio, in provincia di. In corso l’esecuzione di un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della procura...

... il 10 maggio scorso, di 43 misure cautelari essendo stati raccolti elementi gravemente indiziari in ordine alla esistenza, nell'ambito della associazione di '- operante sul territorio ...... sacra corona unita e '. Tali contesti, continua la relazione, oggi risentono anche delle ... è statadai Carabinieri il 1° novembre 2021, grazie all' operazione "Alento" , all'...Ventisei indagati per mafia dalla Dia. Per gestire i loro affari gli ‘ndranghetisti facevano ricorso ad intestazioni fittizie così da ...Gli indagati - spiegano gli investigatori - farebbero parte di una cosiddetta locale di 'ndrangheta, «radicata sul territorio della capitale, finalizzata ad acquisire la gestione o il controllo di ...