' Ndrangheta | 26 arresti a Roma | dai panifici alle pasticcerie | così i clan controllavano la Capitale Sequestri per 100 milioni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le mani della 'su. Venticinque società, per un valore totale di circa 100di euro, sono state sequestrate nell'ambito dell'operazione della Dia,...

L'operazione "Propaggine" e il ruolo di Alvaro e Carzo Glidi questa mattina seguono quelli ...aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò - che aveva colpito la prima locale di 'della ..., le mani su Roma: 'Panifici e pescherie per impadronirsi della città' ' Alle prime ore ... ha dato esecuzione a un''ordinanza applicativa di misura cautelare aglidomiciliari', ...Una vasta operazione della Direzione investigativa antimafia (Dia) è in corso a Roma e provincia, nel Lazio e nelle province di Cosenza e Agrigento, per dare esecuzione a misure cautelari ...Le mani della 'Ndrangheta su Roma: dal settore ittico, alla panificazione, dall'ambito delle pasticcerie al ritiro delle pelli e degli olii esausti. Una vasta operazione ...