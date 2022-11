La Gazzetta dello Sport

Il pronostico: Under 220.5 Il derby di Los Angeles mette di fronte due squadre che fanno fatica a segnare punti: i Clippers sono ultimi inper punti a partita (103.8), ipoco più avanti (...I Los Angeleshanno cominciato malissimo anche questa stagione, e secondo alcuni (tra cui Bill Simmons di The Ringer) circolano già diverse voci che vedono Anthony Davis disponibile sul mercato, complice il ... Nba, Lakers-Clippers: derby di Los Angeles, pronostico e quote Una giornata storica l’ultima di NBA che a causa dello stop per l’Election Day ha visto scendere in campo tutte insieme le squadre della lega. Non è stata però altrettanto storica per i tifosi dei ...Ogni anno la NBA è caratterizzata da nuovi record, positivi e negativi, che aggiornano gli annali e i libri di storia di uno sport – la pallacanestro a stelle e strisce – che è in costante ...