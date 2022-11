Napoli | Reina | “Maradona è un Dio | ero paralizzato Vi racconto il retroscena”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Pepeex portiere delha raccontato un aneddoto legato a Diego Armando, il più grande di sempre. Pepe, ex portiere del, ha rilasciato una lunga intervista a La Nacion prima del prossimo Mondiale in Qatar.tra le altre cose ha parlato die del rapporto con. Il portiere spagnolo, in azzurro tra le gestioni Benitez e Sarri, ha raccontato di quando a Castel volturno ha potuto incontrare Diego Armando: «Ho giocato ae ho scoperto quello chevuol dire per loro. Diego per i napoletani è Dio, è una religione in più. Ho avuto la fortuna di vederlo, di confrontarmi con lui, di condividere e sentire cosa significasse davvero essere ...

ilmattino.it

Intervista a La Nacion: "Ho avuto la fortuna di vederlo ma davanti a lui non riuscii a parlare. Ho una grande ammirazione per Bilardo" Foto SscPepeintervistato dal quotidiano argentino La Nacion.parla, ovviamente, anche di Maradona. Solo tre calciatori hanno giocato a Barcellona e a: Laurent Blanc, tu e Maradona. -...... con introduzione di Delfina Stella , Cronopio,, 2022. Dialogano: Roberta Gandolfi e Sabrina ... Con la partecipazione di: Flavia Armenzoni , Riccardo, Alessandra Belledi e Beatrice ... Napoli, Reina ricorda: «Quando ho visto Maradona non avevo parole» «Ho giocato a Napoli e ho scoperto quello che Maradona vuol dire per loro». Questo un passaggio della lunga intervista rilasciata da Pepe Reina, ex portiere del Napoli, a La Nacion ...Reina: «Ho avuto la fortuna di vederlo ma davanti a lui non riuscii a parlare. Ho una grande ammirazione per Bilardo» ...