Napoli | l' anno scorso contro l' Empoli per Spalletti il segno decisivo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una squadra diventa speciale quando sopravvive alle partite in cui non lo è. Il, dopo il grigio primo tempol'che lorubò sei punti decisivi per la corsa allo scudetto, avrebbe potuto impanicarsi. Oddio si è rotto l'incantesimo? Siamo tornati terrestri? Era un sogno e ci stiamo svegliando? Nulla di tutto questo accade perché la squadra disa anche convivere con la normalità. Sopporta la noia di una giornata in cui non accade nulla di speciale e ti ritrovi con troppo tempo per pensare e un'infinità di dubbi tra le mani. Ci riesce perché sa entrare in modalità "esecuzione": azzera i pensieri e bada al sodo, alle cose da fare, come tutti noi al lavoro nelle giornate che non passano mai. Esegue il suo gioco e confida nel fatto che porterà un gol o ...