Nadef | Giogetti | ' per pressione fiscale calo medio annuo 0 | 4%' in 2023-25**

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Laè prevista al 43,8 per cento del pil nel 2022, inferiore di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di settembre. Nel triennio-2025 si stima un andamento decrescente di questo indicatore che, con una riduzione annua media di circa 0,4 punti percentuali, si attesterà al 42,5 per cento del pil nel 2025". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sulla Nadef davanti le commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.