Muro di Berlino | la lettera agli studenti del ministro Valditara | “Il comunismo ha prodotto solo brutalità”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov – “Ilnasce come una grande utopia ma ha preso forma in regimi tirannici spietati, capaci di raggiungere vette di violenza efra le più alte che il genere umano sia riuscito a toccare”. E’ quanto si legge nelladeldell’Istruzione e del merito Giuseppe, inviata a tutti gliitaliani. Una missiva in occasione del Giorno della Libertà, istituito per celebrare l’anniversario della caduta deldi, avvenuta il 9 novembre 1989. Laha già mandato in tilt la sinistra, con il quotidiano Domani che si lamenta perché ilnon ha speso parole “contro fascismo e antisemitismo”. Vediamo allora cosa ha scritto ...