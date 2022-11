Mourinho furioso | “Roma tradita dall’atteggiamento non professionale di un singolo”

(Di mercoledì 9 novembre 2022)– “Abbiamo fatto una buona partita, con i nostri limiti ma con un atteggiamento positivo e serio dopo due giorni tristi e pesanti. La squadra ha provato a vincere, controllando un avversario molto difficile e mi dispiace perché è statanondi un giocatore di cui non faccio il nome. L’ho già detto nello spogliatoio”. Così Jose, commenta a Dazn il pareggio contro il Sassuolo (leggi qui). “Abbiamo difficoltà a fare gol. Gli errori fanno parte del gioco, ma è un punto fuori casa è sempre un risultato positivo. Sono contento dell’atteggiamento generale della mia squadra. Ora manca la partita contro il Torino e vediamo se riusciamo a finire questo periodo con i tre punti”, ha aggiunto. “Abraham? Non valuto le prestazioni solo per i gol, ma oggi gli ho ...

... Roma ripresa e. Dopo il pareggio il Mapei prolunga l'applauso per il ritorno in campo di Domenico Berardi dopo il riacutizzarsi del precedente infortunio e siamo al minuto 87. Il ...José, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Sassuolo José, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Sassuolo. PAROLE - "Abbiamo fatto una buona partita, con un atteggiamento positivo, serio, sono stati ...Técnico português deixou críticas a um jogador após a igualdade frente ao Sassuolo (1-1).Instantes depois do empate da AS Roma no terreno do Sassuolo (1-1), esta quarta-feira, José Mourinho mostrou te ...Foi pelo lado de Karsdorp que surgiu o golo do empate. Refira-se que é um futebolista que está desde 2017 na Roma e esta temporada soma 11 encontros oficiais.