Mourinho | «Dybala? il bel mercatino che ha fatto la Roma non sta giocando» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 novembre 2022). Il portoghese grande protagonista della due giorni, con la conferenza alla vigilia di Sassuolo-finita 1-1 e poi stasera con le dichiarazioni al termine del match in cui ha accusato un calciatore sceso in campo stasera di comportamento non professionale.per domenica?: «Non lo so. Difficile da dire, non conosco i suoi rapporti con la Afa (federazione argentina), con il suo allenatore Scaloni, non so se deve giocare domenica per andare al Mondiale, non so se non deve giocare a va al Mondiale con più sicurezza, non lo so. L’unica cosa ovvia è che i giocatori che vanno al Mondiale nella ultima settimana, soprattutto nell’ultima partita, la testa è più di là che di qua. Certo che abbiamo bisogno di Paulo, se posso scegliere mi piacerebbe avere...