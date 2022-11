Mosca ordina alle truppe russe di ritirarsi da Kherson | l’annuncio del ministro della Difesa Shoigu

Sean Penn incontra Zelensky a Kiev e gli consegna il suo Oscar: "Resterà qui fino alla vittoria" Per la prima volta, dunque,è costretta ad ammettere di dover ritirarsi per riorganizzare le sue ...Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha ordinato alle truppe didi ritirarsi dalla citta' di Kherson. La decisione e' stata presa da Shoigu dopo un rapporto ricevuto dal comandante delle forze russe in Ucraina, generale Surovikin. Quest'ultimo ha detto che ...C'è un'immagine chiave della ritirata russa da Kherson. Ed è quella delle navi che Putin ha nascoto sulla riva del fiume Dnipro. Lì, dove ora Mosca sta organizzando ...Le ultime I russi hanno fatto saltare in aria i ponti sulla riva destra del fiume Dnipro, nella regione di Kherson, in Ucraina. Ne ha dato notizia Serhii Khlan, deputato del Consiglio regionale di Khe ...