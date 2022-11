Morta Gal Costa | la voce della musica popolare brasiliana

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Èall'età di 77 anni Gal, una delle più grandi voci. Aveva recentemente cancellato un concerto al Primavera Sound di San Paolo, su consiglio dei suoi medici in seguito a una rimozione di un nodulo alla cavità nasale. Gal, come riportato da alcuni media brasiliani, aveva programmato di tornare in tournée nel mese di dicembre.

Agenzia ANSA

