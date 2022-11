Mondiali | Argentina; Scaloni rinvia annuncio 26 convocati

Ma io per il 22 (data della prima partita in Qatar dell', ndr) voglio che siano tutti disponibili. Potrebbe esserci un'eccezione, un rischio, ma non oltre". . 9 novembre 20221 La lista per Qatar 2022 è pressoché fatta, dopo la comunicazione dei 27 pre - convocati per un Mondiale ormai alle porte. Ma il ct dell'Lionel Scaloni , oltre a riservarsi gli ultimissimi dubbi sull'unico posto vacante (Foyth e Angel Correa sarebbero i due giocatori in lizza), ha deciso di mandare un messaggio molto chiaro ...Il ct argentino a TNT Sports: "Sono dell'idea che debba venire chi è in forma" Lionel Scaloni ha annunciato lo slittamento della comunicazione della lista dei convocati per il Mondiale. Il ct dell'Arg ...Il tecnico dell'Albiceleste ha parlato riguardo la lista definitiva dei giocatori che parteciperanno al Mondiale in Qatar: "Abbiamo bisogno di giocatori che stiano bene" ...