Milano-Cortina | Intesa Sanpaolo a sostegno delle imprese del turismo

(Di mercoledì 9 novembre 2022)(ITALPRESS) – Il settore delè stato tra i grandi protagonisti della ripresa italiana post-Covid, sia nel 2021 sia soprattutto nel 2022, quando sono stati sfiorati i livelli 2019 in termini di presenze turistiche, in un contesto particolarmente favorevole agli spostamenti internazionali. Il tasso di occupazionecamere nelle strutture ricettive è salito al 73% nel giugno-agosto 2022 rispetto al medesimo trimestre pre-Covid, dal 47% del giugno-agosto 2021, sostenendo anche la risalita del fatturato settoriale. I prossimi mesi vedranno deteriorarsi lo scenario nazionale e internazionale di riferimento per il. La spirale inflattiva, conseguenza della crisi energetica, sarà massima nel periodo autunno-inverno a cavallo tra l'anno in corso e il 2023, determinando una progressiva compressione dei ...

Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago', sulla nomina di Andrea Varnier come ad di2026, a margine di un evento di baseball a palazzo H a Roma. "Il presidente del ...Per quanto riguarda i volti nuovi, Pergher si è messa particolarmente in luce nelle prove veloci nel corso della preparazione a Inzell (Germania), mentre Peveri nella mass start ha dimostrato di ...Domani l'Italia fa il suo esordio nell'Euro Challenge 2022, a Budapest, con l'Ucraina e inizia un cammino che ha come obiettivo i Mondiali Gruppo A e le Olimpiadi 2026 ...In questo senso le Olimpiadi del 2026 e il tandem Milano-Cortina possono rappresentare una straordinaria opportunità per ripensare la bellissima struttura di Misurina — 7 piani e oltre 100 posti letti ...